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В "Укроборонпроме" начали производство РК "Нептун" для Минобороны

Киев, Четверг 14 января 2021 12:31
В "Укроборонпроме" начали производство РК "Нептун" для Минобороны
Фото: РК "Нептун" (rnbo.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Государственное предприятие "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" на заказ Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также подвижной командный пункт", - заявил Гусев.

Напомним, в конце августа 2020 года Минобороны взяло на вооружение Вооруженных сил Украины новый ракетный комплекс "Нептун".

Ранее РБК-Украина писало, что комплексы "Нептун" разместят в южных областях страны.

Отметим, ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года. Комплекс оснащается крылатыми ракетами, способными осуществлять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы - до 300 км. Автоматическое определение и захват цели происходит на расстоянии до 50 км.

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Новости Украины Общество Вооруженные силы УкраиныУкроборонпромракета

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