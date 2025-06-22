"Вони зрадили дипломатію". Іран пообіцяв відповісти на удар США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багає заявив, що Іран став свідком "зради дипломатії" з боку адміністрації Трампа.

"Вони не можуть говорити про дипломатію, вони зрадили дипломатію", - сказав Багає.

Однак додав, що, на його думку, "дипломатія ніколи не закінчується".

"Ніхто не знає, що буде далі, але безсумнівно, що відповідальність за наслідки цієї війни повинні нести США та Ізраїль", - наголосив речник.

Дипломат відмовився розповісти, як саме Іран може відреагувати на військові удари США по його ядерних об'єктах. А також не став розкривати масштаби пошкоджень, що були спричинені ударами США.

Проте Багає зазначив, що Тегеран "має право ... реалізувати своє право на самооборону".

"І ми це зробимо, це точно", - підкреслив речник.