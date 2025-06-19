Розвідка США не фіксує швидкого створення Іраном ядерної зброї, - NBC News

Інспектори ООН та розвідка США не виявили доказів швидкого отримання Іраном ядерної зброї та спростували емоційні заяви деяких світових лідерів на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання нагадало, що останніми днями президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявили про начебто активне наближення до створення Іраном ядерної зброї.

Зокрема, Трамп стверджує, що Тегеран перебуває "за кілька тижнів" від володіння ядерною зброєю. Схожу заяву зробив і Нетаньягу.

"Розвіддані, які ми отримали та передали Сполученим Штатам, були абсолютно чіткими: вони (Іран. - ред.) працюють над таємним планом щодо перетворення урану на зброю. Вони рухалися дуже швидко. Могли створити випробувальний пристрій і, можливо, перший зразок протягом кількох місяців, і точно менш ніж за рік", - сказав очільник ізраїльського уряду.

Версія американських спецслужб

Водночас, спецслужби США подають зовсім іншу інформацію, ніж Трамп і Нетаньягу.

За словами директора національної розвідки Талсі Габбард, Тегеран має суттєві запаси збагаченого урану, але не ухвалив рішення щодо термінового створення ядерної зброї.

Цю інформацію підтвердив заступник голови Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер, а також обізнані з розвідувальними структурами даними джерела NBC News.

За даними МАГАТЕ, наразі Іран володіє близько 400 кг урану, збагаченого до 60%. Однак для отримання ядерної зброї, слід збагачувати уран до рівня 90% чистоти.

Технічно таке збагачення не становить великої складності. За оцінками американських чиновників, Іран уже має достатню кількість сировини, щоб виготовити до десяти ядерних боєприпасів упродовж кількох тижнів.

Однак збагачення урану до рівня зброї - лише перший крок. Тегерану також доведеться створити і випробувати пристрій, здатний доставити боєголовку у вигляді бомби або ракети. За оцінками західних експертів, на це може піти від кількох місяців до більш ніж року.

Експерти з озброєнь зазначають, що Іран не за кілька тижнів від отримання ядерної зброї, а за кілька тижнів від того, щоб накопичити достатньо матеріалу, здатного до розщеплення, для її потенційного створення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у нещодавньому звіті заявив, що "Іран - єдина країна без ядерної зброї у світі, яка виробляє і накопичує уран, збагачений до рівня 60%".

В інтерв’ю CNN Гроссі зазначив, що інспектори ООН не мають доказів того, що Іран "вживає систематичних заходів для створення ядерної зброї".