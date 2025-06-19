ЦАХАЛ знову атакував Тегеран: під ударом об'єкти з розробки ядерної зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю.

Згідно із заявою, за останні години 60 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 20 військових цілях в іранській столиці Тегерані. Серед уражених об'єктів були, зокрема, ті, які пов'язані з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет.

"У рамках масштабної операції проти програми розроблення ядерної зброї Ірану, ізраїльські ВПС вразили об'єкти з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі", - ідеться в публікації.

У ЦАХАЛ підкреслили, що ці об'єкти призначалися для розширення масштабів і прискорення збагачення урану з метою створення ядерної зброї.

Також там зазначили, що Іран збагачує уран значно вище за рівень, необхідний для цивільного використання, з упором на обіг до високих значень.

"Режим в Ірані використовував велику територію країни і розмістив свої виробничі об'єкти в різних, віддалених один від одного районах, щоб забезпечити безперебійну роботу своєї ядерної індустрії", - сказано в публікації.

Армія Ізраїлю додала, що в рамках останньої хвилі ударів було також уражено заводи з виробництва сирів і компонентів для складання ракет, а також об'єкти, пов'язані з виробництвом систем ППО Ірану. Йдеться про ракети, які Тегеран запускає по території Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб послабити ракетну програму Ірану і захистити ізраїльтян. ЦАХАЛ продовжить дії проти програми створення ядерної зброї в Ірані заради захисту мирних жителів держави Ізраїль", - резюмували в армії.