ЦАХАЛ знову атакував Тегеран: під ударом об'єкти з розробки ядерної зброї
ЦАХАЛ завершив чергову серію ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю.
Згідно із заявою, за останні години 60 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 20 військових цілях в іранській столиці Тегерані. Серед уражених об'єктів були, зокрема, ті, які пов'язані з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет.
"У рамках масштабної операції проти програми розроблення ядерної зброї Ірану, ізраїльські ВПС вразили об'єкти з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі", - ідеться в публікації.
У ЦАХАЛ підкреслили, що ці об'єкти призначалися для розширення масштабів і прискорення збагачення урану з метою створення ядерної зброї.
Також там зазначили, що Іран збагачує уран значно вище за рівень, необхідний для цивільного використання, з упором на обіг до високих значень.
"Режим в Ірані використовував велику територію країни і розмістив свої виробничі об'єкти в різних, віддалених один від одного районах, щоб забезпечити безперебійну роботу своєї ядерної індустрії", - сказано в публікації.
Армія Ізраїлю додала, що в рамках останньої хвилі ударів було також уражено заводи з виробництва сирів і компонентів для складання ракет, а також об'єкти, пов'язані з виробництвом систем ППО Ірану. Йдеться про ракети, які Тегеран запускає по території Ізраїлю.
"ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб послабити ракетну програму Ірану і захистити ізраїльтян. ЦАХАЛ продовжить дії проти програми створення ядерної зброї в Ірані заради захисту мирних жителів держави Ізраїль", - резюмували в армії.
Що передувало
Нагадаємо, у п'ятницю 13 червня, Ізраїль почав завдавати ударів по території Ірану. У рамках операції "Левовий народ" країна атакує військові об'єкти, включно з тими, які пов'язані з ядерною програмою Тегерана.
Після цього моменту між державами регулярно відбуваються взаємні обстріли.
У неділю, 15 числа, було відомо, що від початку операції Ізраїль атакував понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану.
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