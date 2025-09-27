"Вони цього бояться": Зеленський назвав фактор, який може змінити владу в РФ

Він зазначив, що станом на сьогодні у РФ проблеми з економікою, але вона не буде жалітися, оскільки "дуже багато кешу".

"Дуже багато різних грошей - я маю на увазі гроші в різних форматах. Найбільше наповнення бюджету - це енерго ресурси: продаж енергоресурсів, продаж передусім газу та нафти", - пояснив президент.

Зеленський розповів, що Європа не напряму, але через інші країні в тому чи іншому вигляді отримує енергетичні ресурси з РФ. Завдяки цьому Росія експортує енергетику і отримує назад гроші, які витрачає виключно на війну.

"Чому виключно на війну? Тому що ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, отже, всі ці гроші йдуть на війну", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що якщо буде дефіцит грошей на війну, тоді буде зменшення соціальної підтримки людей в РФ. У зв'язку з цим люди будуть незадоволені і це те, чого боїться керівництво Росії.

"Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво Росії. Бо через голодні бунти завжди Росія змінювалася. не хочу казати в який бік, але точно керівництво приходило інше. Тому, безумовно, вони цього бояться", - заявив Зеленський.

Також глава держави додав, що Європа має припинити сьогодні будь-які постачання з РФ, і він підтримав у цьому напрямку США.

"Є ризики, ми розуміємо, є інша логістика, вона може бути дорожча, але потрібно знайти вихід і зупинити купівлю енергетичних ресурсів у тих чи інших країн. Врешті-решт - від Росії, - резюмував президент.