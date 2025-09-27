"Они этого боятся": Зеленский назвал фактор, который может сменить власть в РФ

Он отметил, что по состоянию на сегодня у РФ проблемы с экономикой, но она не будет жаловаться, поскольку "очень много кэша".

"Очень много разных денег - я имею в виду деньги в разных форматах. Самое большое наполнение бюджета - это энергоресурсы: продажа энергоресурсов, продажа прежде всего газа и нефти", - пояснил президент.

Зеленский рассказал, что Европа не напрямую, но через другие страны в том или ином виде получает энергетические ресурсы из РФ. Благодаря этому Россия экспортирует энергетику и получает обратно деньги, которые тратит исключительно на войну.

"Почему исключительно на войну? Потому что мы не видим роста социальной поддержки в России, следовательно, все эти деньги идут на войну", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что если будет дефицит денег на войну, тогда будет уменьшение социальной поддержки людей в РФ. В связи с этим люди будут недовольны и это то, чего боится руководство России.

"Если будет уменьшение социальной поддержки, люди будут недовольны. И будет недовольно, соответственно, руководство России. Потому что из-за голодных бунтов всегда Россия менялась. не хочу говорить в какую сторону, но точно руководство приходило другое. Поэтому, безусловно, они этого боятся", - заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что Европа должна прекратить сегодня любые поставки из РФ, и он поддержал в этом направлении США.

"Есть риски, мы понимаем, есть другая логистика, она может быть дороже, но нужно найти выход и остановить покупку энергетических ресурсов у тех или иных стран. В конце концов - от России, - резюмировал президент.