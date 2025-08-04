"Вони там, де їм і місце": Трамп про розміщення атомних підводних човнів поблизу РФ

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що два атомні підводні човни вже перебувають у регіоні поблизу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.
"Вони в регіоні, так, там, де їм і місце", - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вже розгорнуті американські атомні підводні човни.
Йдеться саме про ті субмарини, наказ про перекидання яких було віддано через публічні заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
Раніше Медведєв пригрозив Сполученим Штатам і Заходу "катастрофічними наслідками", натякнувши на ймовірність ядерної ескалації.
Нагадаємо, що 28 липня Дональд Трамп змінив умови свого ультиматуму для Кремля - замість 50 днів на завершення війни він дав лише десять. Новий дедлайн - 8 серпня.
У відповідь у Росії заявили, що "спецоперація" триває. Дмитро Медведєв назвав вимогу Трампа "кроком до війни з Росією".
Американський лідер відповів жорстко: застеріг Медведєва від погроз і заявив, що той "ступає на дуже небезпечну територію".
Після цього Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів - місце їхньої дислокації не розкривається.
У США цю заяву визнали "риторикою без впливу". Держсекретар Трампа Марко Рубіо нагадав, що Медведєв не має реальної влади.
Попри це, Трамп публічно відповів, заявивши про розміщення підводних човнів "у відповідних регіонах" на випадок, якщо за словами Медведєва стоїть щось більше.
Хоча присутність американських підводних човнів у світовому океані - звична практика, сам факт гучної публічної реакції президента викликав нову хвилю напруження між Вашингтоном і Москвою.