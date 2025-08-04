"Вони там, де їм і місце": Трамп про розміщення атомних підводних човнів поблизу РФ

"Вони в регіоні, так, там, де їм і місце", - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вже розгорнуті американські атомні підводні човни.

Йдеться саме про ті субмарини, наказ про перекидання яких було віддано через публічні заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Раніше Медведєв пригрозив Сполученим Штатам і Заходу "катастрофічними наслідками", натякнувши на ймовірність ядерної ескалації.