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Вони отримують зірочки, а ми тут як м'ясо. В ГУР опублікували скарги окупантів на командування

Новость на русском →
Росія, Неділя 16 квітня 2023 20:47
Вони отримують зірочки, а ми тут як м'ясо. В ГУР опублікували скарги окупантів на командування Фото: в ГУР опублікували скарги окупантів на командування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець поскаржився дружині на несправедливість з просуванням по службі та умови лікування поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Спочатку він поскаржився, що російським військовим не вистачає алкоголю і тому вони самі його виготовляють, бо бояться купувати у місцевих. Окрім цього він розповів, що командування нібито не справедливо присвоює собі їх заслуги.

"Ми тут замість піхоти, а вони заїхали на дві години, полежали, їм байдуже. Вони собі зірочок наклепали, хто був капітаном - тепер майор, хто був майором - тепер полкан. Коштом нас вони їх отримують", - говорить росіянин.

Окупант говорить, що у випадку відмови йти воювати їх оголошують дезертирами. А єдиний спосіб залишити фронт - померти або отримати поранення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російська армія під приводом "обшуків" влаштувала масові пограбування будинків місцевих жителів.

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