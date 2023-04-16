Они получают звездочки, а мы здесь как мясо. В ГУР опубликовали жалобы окупантов на командование

Сначала он пожаловался, что российским военным не хватает алкоголя и потому они сами его производят, потому что боятся покупать у местных. Кроме того, он рассказал, что командование якобы не справедливо присваивает себе их заслуги.

"Мы здесь вместо пехоты, а они заехали на два часа, полежали, им безразлично. Они себе звездочек наклепали, кто был капитаном - теперь майор, кто был майором - теперь полкан. Ценой нас они их получают", - говорит россиянин.

Оккупант говорит, что в случае отказа идти воевать их объявляют дезертирами. А единственный способ покинуть фронт – умереть или получить ранения.