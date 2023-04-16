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Они получают звездочки, а мы здесь как мясо. В ГУР опубликовали жалобы окупантов на командование

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Россия, Воскресенье 16 апреля 2023 20:47
Они получают звездочки, а мы здесь как мясо. В ГУР опубликовали жалобы окупантов на командование Фото: в ГУР опубликовали жалобы окупантов на командование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий пожаловался жене на несправедливость с продвижением по службе и условиям лечения раненых.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Сначала он пожаловался, что российским военным не хватает алкоголя и потому они сами его производят, потому что боятся покупать у местных. Кроме того, он рассказал, что командование якобы не справедливо присваивает себе их заслуги.

"Мы здесь вместо пехоты, а они заехали на два часа, полежали, им безразлично. Они себе звездочек наклепали, кто был капитаном - теперь майор, кто был майором - теперь полкан. Ценой нас они их получают", - говорит россиянин.

Оккупант говорит, что в случае отказа идти воевать их объявляют дезертирами. А единственный способ покинуть фронт – умереть или получить ранения.

Напомним, мы сообщали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская армия под предлогом "обысков" устроила массовые ограбления домов местных жителей.

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