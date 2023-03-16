Ноутбуки замість грошей в магазинах. Росіяни масово грабують українців під Херсоном

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська армія під приводом "обшуків" влаштувала масові пограбування будинків місцевих жителів. Награбоване вони навіть не ховали і намагалися розплатитися посудом, телефонами та ноутбуками у місцевих магазинах за продукти та алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Так, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито "антитерористичних заходів" окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, у тому числі тимчасово покинутих власниками.

"Після таких заходів російські військовослужбовці зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами", - розповіла вона.

За даними Маляр, найбільш габаритні вкрадені речі - холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси.

Як повідомлялось, окупанти у Генічеському районі Херсонської області посилюють русифікацію у місцевих школах та змушують дітей на перервах співати гімн РФ.

Нагадаємо, російські окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Абрикосівка Херсонської області серед цивільних через підозру в допомозі ЗСУ.