ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ноутбуки замість грошей в магазинах. Росіяни масово грабують українців під Херсоном

Новость на русском →
Херсон, Четвер 16 березня 2023 12:44
Ноутбуки замість грошей в магазинах. Росіяни масово грабують українців під Херсоном Фото: росіяни влаштували масові пограбування українців в окупованій Херсонській області (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська армія під приводом "обшуків" влаштувала масові пограбування будинків місцевих жителів. Награбоване вони навіть не ховали і намагалися розплатитися посудом, телефонами та ноутбуками у місцевих магазинах за продукти та алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Так, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито "антитерористичних заходів" окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, у тому числі тимчасово покинутих власниками.

"Після таких заходів російські військовослужбовці зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами", - розповіла вона.

За даними Маляр, найбільш габаритні вкрадені речі - холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси.

Як повідомлялось, окупанти у Генічеському районі Херсонської області посилюють русифікацію у місцевих школах та змушують дітей на перервах співати гімн РФ.

Нагадаємо, російські окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Абрикосівка Херсонської області серед цивільних через підозру в допомозі ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України