РФ отримала нову партію ракет від КНДР і готується посилити удари по Україні, - Reuters

Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та готується активніше застосовувати їх під час ударів по Україні. Про це свідчить відновлення використання північнокорейських ракет після майже річної перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, Росія, ймовірно, вже застосувала одну з отриманих від Північної Кореї балістичних ракет під час удару по селу поблизу Кривого Рогу, внаслідок якого загинула ціла родина.

Два співрозмовники агентства зазначили, що це може бути перший випадок використання північнокорейської ракети у війні майже за рік.

На їхню думку, відновлення застосування такої зброї свідчить про те, що Москва отримала нові поставки ракет із КНДР та може готуватися до інтенсивніших ракетних атак.

Які ракети могла використати Росія

Одне з джерел Reuters повідомило, що українські радари під час атаки зафіксували два характерні ракетні сліди, які відповідають балістичним ракетам малої дальності KN-23 або KN-24 північнокорейського виробництва.

Водночас остаточні висновки слідчі зможуть зробити лише після дослідження уламків, виявлених на місці удару.

За словами співрозмовника агентства, ця експертиза ще триває, однак він висловив упевненість, що йдеться саме про ракету виробництва КНДР.

Reuters зазначає, що Росія вже використовувала північнокорейські ракети KN-23 та KN-24 для ударів по Україні наприкінці 2023 року.

За оцінкою військового джерела агентства, ці ракети мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські балістичні ракети комплексу "Іскандер".

Водночас вони поступаються російським аналогам за точністю.

Які системи можуть перехоплювати такі ракети

За даними Reuters, використання Росією більшої кількості балістичних ракет означає збільшення навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Співрозмовники агентства зазначають, що перехоплювати такі цілі здатні насамперед американські зенітні ракетні комплекси Patriot.