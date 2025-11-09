"Вони не хочуть бути втягнутими у війну": Зеленський про іноземні війська в Україні

Питання введення європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто сильно щодо цього, існують ризики негативних наслідків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну", - сказав президент, коментуючи готовність Британії та Франції направити війська до України після мирної угоди.

При цьому він додав, що рішення про відправку військ є "їхнім вибором". Якщо тиснути надто сильно, існує ризик, що Київ може втратити "фінансову та військову підтримку наших партнерів", вважає Зеленський.

На запитання журналіста, чи хотів би він, аби британські військові прибули раніше - наприклад, щоб зайняти оборонні позиції на кордоні України з Білоруссю, глава держави відповів:

"Звичайно. Ми просимо про багато речей, зокрема зброю та членство в ЄС і НАТО", - заявив президент.