"Они не хотят быть втянутыми в войну": Зеленский об иностранных войсках в Украине

Вопрос введения европейских военных в Украину во время активных боевых действий требует осторожного подхода. Если давить на партнеров слишком сильно по этому поводу, существуют риски негативных последствий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", - сказал президент, комментируя готовность Британии и Франции направить войска в Украину после мирного соглашения.

При этом он добавил, что решение об отправке войск является "их выбором". Если давить слишком сильно, существует риск, что Киев может потерять "финансовую и военную поддержку наших партнеров", считает Зеленский.

На вопрос журналиста, хотел бы он, чтобы британские военные прибыли раньше - например, чтобы занять оборонительные позиции на границе Украины с Беларусью, глава государства ответил:

"Конечно. Мы просим о многих вещах, в частности оружие и членство в ЕС и НАТО", - заявил президент.