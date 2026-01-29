"Вони боролися за майбутнє України". Буданов звернувся у День пам’яті Героїв Крут

У четвер, 29 січня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українців, щоб вшанувати День пам’яті Героїв Крут - події кінця січня 1918 року, що стали символом мужності та самопожертви в боротьбі за державність.

Він нагадав, що під станцією Крути кілька сотень українських студентів, курсантів і добровольців стали на захист України проти значно чисельнішої московської армії. Багато з них не мали бойового досвіду і вперше тримали зброю, однак усвідомлювали головне - державу потрібно захищати.

За словами Буданова, бій під Крутами дозволив затримати ворога на кілька днів, що дало Українській Народній Республіці час для укладення міжнародного договору та отримання визнання незалежності.

Він наголосив, що юнаки боролися не просто за станцію, а за майбутнє України, довівши: державність неможлива без готовності її захищати. Ця істина, за його словами, об’єднує всі покоління українських воїнів - від крутянців до захисників Донецького аеропорту і нинішніх оборонців країни.

Керівник ОП підкреслив, що справжня пам’ять про подвиг Героїв Крут полягає у відповідальності за державу та в побудові країни, гідної їхньої самопожертви - із сильними інституціями, без корупції та з розвиненим громадянським суспільством.

"Честь і вічна пам’ять Героям Крут. Слава Україні!", - написав Буданов.