Главная » Жизнь » Общество

"Они боролись за будущее Украины". Буданов обратился в День памяти Героев Крут

Четверг 29 января 2026 19:13
UA EN RU
"Они боролись за будущее Украины". Буданов обратился в День памяти Героев Крут Фото: Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 29 января, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам, чтобы почтить День памяти Героев Крут - события конца января 1918 года, ставшие символом мужества и самопожертвования в борьбе за государственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова.

Он напомнил, что под станцией Круты несколько сотен украинских студентов, курсантов и добровольцев стали на защиту Украины против значительно более многочисленной московской армии. Многие из них не имели боевого опыта и впервые держали оружие, однако осознавали главное - государство нужно защищать.

По словам Буданова, бой под Крутами позволил задержать врага на несколько дней, что дало Украинской Народной Республике время для заключения международного договора и получения признания независимости.

Он подчеркнул, что юноши боролись не просто за станцию, а за будущее Украины, доказав: государственность невозможна без готовности ее защищать. Эта истина, по его словам, объединяет все поколения украинских воинов - от крутянцев до защитников Донецкого аэропорта и нынешних защитников страны.

Руководитель ОП подчеркнул, что настоящая память о подвиге Героев Крут заключается в ответственности за государство и в построении страны, достойной их самопожертвования - с сильными институтами, без коррупции и с развитым гражданским обществом.

"Честь и вечная память Героям Крут. Слава Украине!", - написал Буданов.

Ранее РБК-Украина рассказывало о Дне памяти Героев Крут, который отмечают 29 января. Мы напомнили о бое под Крутами 1918 года, его значении для украинской государственности и получения международного признания УНР, а также сообщали, где и когда сегодня состоялась официальная церемония возложения цветов в Киеве в честь погибших.

Напомним, историк Виталий Нахманович в разговоре с РБК-Украина рассказал, усвоил ли мир уроки Второй мировой войны и каким образом сегодня сохранять память поколений о трагедиях прошлого.

Кирилл Буданов История Украины День памяти героев Крут
