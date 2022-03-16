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В Волынской области завтра возобновят производство и продажу пива

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Волынская область, Среда 16 марта 2022 22:24
В Волынской области завтра возобновят производство и продажу пива На Волыни разрешили продажу слабоалкогольных напитков (pixabay-com)
Автор: Татьяна Самарук

В Волынской области с 17 марта будет возобновлена продажа пива, вина и слабоалкогольных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Facebook.

Отмечается, что Волынская ОВА приняла это решение в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, в котором отмечается то, что пиво является слабоалкогольным напитком.

Также Погуляйко отмечает, что в принятии этого решения ОВА руководствовалась прежде всего тем, что на Волыни есть несколько пивоваренных заводов, которые из-за введения военного положения вынуждены были прекратить свою работу, а вместе с тем сотни людей потеряли рабочие места.

"Наша область должна обеспечивать надежный тыл - бизнес должен работать и наполнять местный бюджет (помните, что с поступления налогов мы можем покупать военную амуницию для наших воинов-защитников)", - говорится в сообщении.

Также волынян просят с пониманием отнестись к этому решению и помнить, что запрет на продажу алкоголя в период военного положения не отменяется.

Ранее мы сообщали, что в Волынской области насчитывается 5 тысяч мест для проживания эвакуированных.

Также мы писали, что в Волынской области нанесен ракетный удар по воинской части со стороны Беларуси.

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