У Волинській області завтра відновлять виробництво та продаж пива

У Волинській області з 17 березня буде відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка у Facebook .

Зазначається, що Волинська ОВА прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначається те, що пиво є слабоалкогольним напоєм.

Також Погуляйко зазначає, що у прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця.

"Наша область має забезпечувати надійний тил - бізнес повинен працювати й наповнювати місцевий бюджет (пам'ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників)", - йдеться у повідомленні.

Також волинян просять з розумінням поставитися до цього рішення та пам’ятати, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану не відміняється.