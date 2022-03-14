В Волынской области насчитывается 5 тысяч мест для проживания эвакуированных, - ОВА

Сейчас в Волынской области доступны для проживания внутренне перемещенных лиц около 5 000 мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram -канале.

"Если вы ищете временное жилье или можете предоставить его для вынужденно-эвакуированных, обращайтесь по номеру "горячей линии". Телефоны: 066 657 09 15; (0332) 778 211", - написал Погуляйко.

По данным ОВА, с начала войны с Россией через пункты пропуска в Волынской области за границу выехали 265 тысяч человек. В большинстве случаев регион используется как транзитный для дальнейшего перемещения в страны Евросоюза.

По состоянию на 14 марта в области проживает 13 тысяч эвакуированных.

Всего в Волынской области ситуация остается контролируемой и спокойной, сообщил председатель ОВА.

"Граница цела, объекты критической инфраструктуры работают. Понемногу возвращаются к работе предприниматели и бизнес", - добавил Погуляйко.

Он также добавил, что с 14 марта в области начинается возобновление образовательного процесса. Районные администрации, городские, сельские и поселковые головы уже получили указание организовать дистанционное обучение. Дети из внутренне перемещенных семей также смогут принять участие в онлайн-уроках.