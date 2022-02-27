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В Волынской области нанесен ракетный удар по воинской части со стороны Беларуси

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Владимир-Волынский, Воскресенье 27 февраля 2022 12:39
В Волынской области нанесен ракетный удар по воинской части со стороны Беларуси Фото: с территории Беларуси обстреляли воинскую часть в Владимире (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Со стороны Беларуси осуществлен еще один ракетный обстрел. На этот раз под удар попала воинская часть вблизи города Владимир в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается. Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена", - заявил Погуляйко.

По его словам, область находится под полным контролем и защитой украинских военных.

"Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон теробороны. Не сомневайтесь, каждый выполняет свои функциональные обязанности. Все работают, чтобы быть готовыми даже к самому худшему сценарию. Ситуация сейчас контролируемая", - добавил губернатор.

Напомним, что сегодня украинские защитники сбили вражескую ракету, которая была запущена с территории Беларуси в сторону Киева.

С тем Владимир Зеленский категорически отказался проводить переговоры с Россией в Гомеле, куда будто бы пробыла делегация из РФ.

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