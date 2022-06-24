В Волынской области запретили посещать леса: куда нельзя ходить
Фото: в Волынской области запретили посещать леса (РБК-Украина)
В Волынской области жителям запретили посещать лесные массивы недалеко от границы с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйло.
Отмечается, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию вдоль белорусской границы.
Так, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны вводят строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.
Условная линия от которой действует запрет пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.
Где нельзя посещать леса:
Камень-Каширский район:
- Городок,
- Оленине,
- Гута-Боровенская,
- Полки,
- Гута-Каминская,
- Камень-Каширский,
- Раков Лес,
- Подречье.
Ковельский район:
- Велимче,
- Замшаны,
- Текля,
- Чевель,
- Залютье,
- Смоляри,
- Сукачи,
- Заболотье,
- Нудиже,
- Згораны,
- Заозерное,
- Гупалы,
- Забужье.
Напомним, белорусские войска укрепляют позиции на границе с Украиной.
Кроме того, в Беларуси пройдут учения по охране и обороне объектов на коммуникациях.