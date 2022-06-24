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В Волынской области запретили посещать леса: куда нельзя ходить

Новина українською →
Волынская область, Пятница 24 июня 2022 19:30
В Волынской области запретили посещать леса: куда нельзя ходить Фото: в Волынской области запретили посещать леса (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Волынской области жителям запретили посещать лесные массивы недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйло.

Отмечается, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию вдоль белорусской границы.

Так, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны вводят строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

Условная линия от которой действует запрет пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

В Волынской области запретили посещать леса: куда нельзя ходить

Где нельзя посещать леса:

Камень-Каширский район:

  • Городок,
  • Оленине,
  • Гута-Боровенская,
  • Полки,
  • Гута-Каминская,
  • Камень-Каширский,
  • Раков Лес,
  • Подречье.

Ковельский район:

  • Велимче,
  • Замшаны,
  • Текля,
  • Чевель,
  • Залютье,
  • Смоляри,
  • Сукачи,
  • Заболотье,
  • Нудиже,
  • Згораны,
  • Заозерное,
  • Гупалы,
  • Забужье.

Напомним, белорусские войска укрепляют позиции на границе с Украиной.

Кроме того, в Беларуси пройдут учения по охране и обороне объектов на коммуникациях.

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