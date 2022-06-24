У Волинській області заборонили відвідувати ліси: куди не можна ходити
Фото: у Волинській області заборонили відвідувати ліси (РБК-Україна)
У Волинській області мешканцям заборонили відвідувати лісні масиви неподалік кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОДА Юрія Погуляйла.
Зазначається, що українські захисники повністю контролюють ситуацію вздовж білоруського кордону.
Так, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони вводять сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.
Умовна лінія від якої діє заборона пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельського районів.
Де не можна відвідувати ліси:
Камінь-Каширський район:
- Городок,
- Оленине,
- Гута-Боровенська,
- Полиці,
- Гута-Камінська,
- Камінь-Каширський,
- Раків Ліс,
- Підріччя.
Ковельський район:
- Велимче,
- Замшани,
- Текля,
- Чевель,
- Залюття,
- Смолярі,
- Сукачі,
- Заболоття,
- Нудиже,
- Згорани,
- Заозерне,
- Гупали,
- Забужжя.
Нагадаємо, білоруські війська укріплюють позиції на кордоні з Україною.
Окрім того, у Білорусі пройдуть навчання з охорони і оборони об'єктів на комунікаціях.