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У Волинській області заборонили відвідувати ліси: куди не можна ходити

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Волинська область, П'ятниця 24 червня 2022 19:30
У Волинській області заборонили відвідувати ліси: куди не можна ходити Фото: у Волинській області заборонили відвідувати ліси (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Волинській області мешканцям заборонили відвідувати лісні масиви неподалік кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОДА Юрія Погуляйла.

Зазначається, що українські захисники повністю контролюють ситуацію вздовж білоруського кордону.

Так, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони вводять сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.

Умовна лінія від якої діє заборона пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельського районів.

У Волинській області заборонили відвідувати ліси: куди не можна ходити

Де не можна відвідувати ліси:

Камінь-Каширський район:

  • Городок,
  • Оленине,
  • Гута-Боровенська,
  • Полиці,
  • Гута-Камінська,
  • Камінь-Каширський,
  • Раків Ліс,
  • Підріччя.

Ковельський район:

  • Велимче,
  • Замшани,
  • Текля,
  • Чевель,
  • Залюття,
  • Смолярі,
  • Сукачі,
  • Заболоття,
  • Нудиже,
  • Згорани,
  • Заозерне,
  • Гупали,
  • Забужжя.

Нагадаємо, білоруські війська укріплюють позиції на кордоні з Україною.

Окрім того, у Білорусі пройдуть навчання з охорони і оборони об'єктів на комунікаціях.

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