У Волинській області під час пожежі загинули діти

Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Загинули двоє дітей, 2014 та 2017 року народження

У Волинській області під час пожежі в будинку, яка сталася вночі 27 лютого, загинули 2 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, після 2-ї години ночі у селі Білашів сталася пожежа в житловому дерев'яному будинку. На момент прибуття рятувальників пожежа досягла даху й охопила увесь будинок.

"Сусіди повідомили, що у помешканні можуть перебувати двоє дітей. На гасіння пожежі рятувальники подали 3 пожежних водяних стволи, для локалізації пожежі знадобилось 55 хвилин", - розповіли у службі.

Зазначається, що в одній з кімнат згорілого будинку рятувальники виявили тіла двох дітей - хлопчика 2014 року народження та дівчинку 2017 р.н.

Попередньо, пожежа сталася в результаті недоліків конструкції пічного опалення. Наразі обставини загибелі дітей та причина пожежі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 26 лютого у Києві на Троєщині сталася пожежа на території автогаражного кооперативу. Загорілись піддони та тара на площі 100 квадратних метрів, після чого вогонь поширився на вантажні автопричепи. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві 24 лютого сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Защука. Спочатку загорівся балкон на четвертому поверсі, але через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на квартиру.