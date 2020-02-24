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В центре Николаева горит многоэтажка

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 17:09
В центре Николаева горит многоэтажка
Фото: пожар в Николаеве (novosti-n.org)

Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на квартиру  

В центре Николаева загорелась многоэтажка на улице Защука, спасатели уже провели эвакуацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сначала загорелся балкон на четвертом этаже, и поскольку он был захламлен, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на квартиру. На месте спасатели провели эвакуацию жителей, однако не все захотели покидать свои квартиры.

На месте находятся пять единиц специальной техники. Перекрыто движение по улице Декабристов на участке от улицы Чигрина до Сенной.

Фото: пожар в Николаеве (novosti-n.org)

Напомним, ранее в Николаеве столкнулись маршрутка и рейсовый автобус. В результате аварии шестеро пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью.

Кроем того, сегодня в Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного понтонного моста. А на территории завода "Океан" ветер сдувает огромные краны. Также ветер валит деревья и срывает крыши зданий, в частности, со школы №39. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается усиление ветра до 35-38 м/с, объявлен красный уровень опасности.

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