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В Киеве на Троещине произошел пожар

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 21:19
В Киеве на Троещине произошел пожар
Фото: пожар на территории автогаражного кооператива (facebook.com/DSNSKyiv)

Причину возгорания устанавливает следствие

В Киеве на Троещине произошел пожар на территории автогаражного кооператива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщается, что горела территория автогаражного кооператива. Загорелись поддоны и тара на площади 100 квадратных метров. При этом огонь распространился на грузовые автоприцепы.

"В 19:42 огонь удалось локализовать, а уже в 20:14 пожар потушен полностью", - говорится в сообщении.

На месте работали 4 единицы основной и спецтехники ГСЧС и 18 чрезвычайников.

Причины возгорания установит следствие.

В Киеве на Троещине произошел пожар

Фото: пожар на территории автогаражного кооператива (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее сообщалось, на автодороге Киев-Чоп сегодня, 25 февраля, загорелся автобус с пассажирами. Сообщается, что пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.

Напомним, вчера, 24 февраля, в центре Николаева загорелась многоэтажка на улице Защука, спасатели провели эвакуацию.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка сообщалось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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