UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:

  • 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
  • 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
  • 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
  • 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).

Напомним, в Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

Отметим, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.

В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинацияшкола