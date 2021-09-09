В Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа

В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина .

По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:

Напомним, в Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

Отметим, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.

В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.