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У Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Волинській області вакциновано 80% персоналу тільки у 45 закладах освіти. З них тільки 21 заклад загальної середньої освіти.

Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Волинської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

Станом на 8 вересня, у Волинській області у 45 закладах понад 80% персоналу має документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, а саме:

  • 21 заклад загальної середньої освіти (загальна кількість 579),
  • 22 заклади дошкільної освіти (загальна кількість 484),
  • 1 заклад вищої освіти (загальна кількість 9),
  • 1 заклад професійної (професійно-технічної) освіти (загальна кількість 14).

Нагадаємо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.

Зазначимо, у МОЗ повідомили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину.

У "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

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