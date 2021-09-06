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В Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 12:13
В Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение Фото: в Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Министерстве здравоохранения сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина. В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве сообщили, что в "зеленых" зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен "желтый" или "оранжевый" уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Если в регионе устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Напомним, что в Донецкой области два школьных класса пошли на самоизоляцию через COVID-19.

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