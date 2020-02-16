В Волынской области священнику ПЦУ сожгли автомобиль

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате пожара никто из людей не пострадал

В селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что мужчина сообщил в полиции о том, что ночью во дворе возле дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе документами. В результате пожара никто из людей не пострадал.

"Предварительно следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уничтожении имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные издания пишут, что Сергей Мисан, настоятель храма в селе Овадное, а также общины ПЦУ в селе Сусваль. Уже год в селе не утихают конфликты между прихожанами ПЦУ и УПЦ относительно храма в селе Сусваль. Именно Мисана автомобиль сгорел.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.