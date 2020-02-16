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У Волинській області священнику ПЦУ спалили автомобіль

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 13:59
У Волинській області священнику ПЦУ спалили автомобіль
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав

У селі Овадне (Волинська область) згорів автомобіль священника ПЦУ, поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне знищення майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що чоловік повідомив у поліції про те, що вночі на подвір’ї біля будинку за місцем проживання згорів його автомобіль Volkswagen T4 разом документами. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

"Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві видання пишуть, що Сергій Місан, настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль. Вже рік у селі не вщухають конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль. Саме його автомобіль згорів.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

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