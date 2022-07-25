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У Волинській області збили два безпілотники: є жертви

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Волинь, Понеділок 25 липня 2022 15:28
У Волинській області збили два безпілотники: є жертви Фото: у Волинській області збили два безпілотники (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 25 липня, у Волинській області було чутно вибухи. Їх причиною стала робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - розповів він.

За його словами, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

Оновлено. За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

"На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено.Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилися перші кадри з місця падіння уламків ракети на житловий будинок.

Як повідомлялося, сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, що ВСУ знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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