У Волинській області збили два безпілотники: є жертви
У понеділок, 25 липня, у Волинській області було чутно вибухи. Їх причиною стала робота протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
"Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - розповів він.
За його словами, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.
Оновлено. За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
"На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено.Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Також з'явилися перші кадри з місця падіння уламків ракети на житловий будинок.
Як повідомлялося, сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник "Мерлін-ВР".
Нагадаємо, що ВСУ знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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