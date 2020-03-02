В Волынской области разоблачили схему завладения учетными записями онлайн-банкинга

Фото: обыски (npu.gov.ua)

Подозреваемый, с помощью мошеннической схемы, оформлял онлайн-кредиты на других людей

Сотрудники киберполиции в Волынской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Луцкой городской прокуратуры разоблачили 25-летнего мужчину на организации мошеннической схемы завладения учетными записями онлайн-банкинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как отмечается, киберполиция установила, что фигурант подсаживался к компаниям в учреждениях отдыха, знакомился и отдыхал с ними.

"Потом просил у одного из участников компании телефон якобы для осуществления звонка. Вместо этого в мобильном приложении онлайн-банкинга с помощью функции восстановления пароля он менял финансовый номер потерпевших на собственный. После чего получал смс-сообщения от банка на свой номер. Таким образом, злоумышленник получал доступ к аккаунтам онлайн-банкинга потерпевших", - говорится в сообщении.

В дальнейшем фигурант, обладая конфиденциальными данными владельцев этих учетных записей, оформлял онлайн-кредиты от различных учреждений.

"В доме фигуранта киберполиция провела обыск. По результатам изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и "черновые записи", - сообщают в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, правоохранители задержали человека, который подозревается в присвоении 600 тысяч гривен "Приватбанка".

Также полицейские раскрыли новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники звонят своим жертвам, как представители оператора и просят назвать три последних номера, на которые и с которых звонили, а потом изготавливают новые сим-карты и списывают деньги с банковских карт.