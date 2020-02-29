В Тернопольской области раскрыли схему мошенничества с подделкой сим-карт

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С помощью поддельных сим-карт мошенники списывают деньги с банковских карт

Полицейские раскрыли новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники звонят своим жертвам как представители оператора и просят назвать по три последних номера на которые и с которых звонили, а потом изготавливают новые сим-карты, с помощью который списывают деньги с банковских карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Тернопольской области.

Как сообщается, жертвой таких мошенников стала жительница Тернополя. По ее словам, к ней позвонил неизвестный и назвался представителем оператора. Он сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои.

"Для того, чтобы не потерять сим-карту, попросил женщину продиктовать три последних номера, на которые она звонила и три последние, из которых получала звонки. Мужчина закончил разговор, а через некоторое время сим-карта была заблокирована. Некоторое время женщина была убеждена, что неудобства возникли из-за ремонтных работ. Но через некоторое время пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и на нее изготовили дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты сняли почти 13 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Женщина сообщила о происшествии в полицию. Мошенника сейчас разыскивают.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в присвоении 600 тысяч гривен "ПриватБанка".

Также в Киеве разоблачили мошенников, которые пообещали за 1,5 млн евро содействие в получении мандата народного депутата. Задержаны также прикрывались якобы связями во власти.