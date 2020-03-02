У Волинській області викрили схему заволодіння обліковими записами онлайн-банкінгу

Фото: обшуки (npu.gov.ua)

Підозрюваний, за допомогою шахрайської схеми, оформлював онлайн-кредити на інших людей

Працівники кіберполіції у Волинській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Луцької міської прокуратури викрили 25-річного чоловіка на організації шахрайської схеми заволодіння обліковими записами онлайн-банкінгу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як зазначається, кіберполіція встановила, що фігурант підсідав до компаній у закладах відпочинку, знайомився та відпочивав із ними.

"Потім просив у одного з учасників компанії телефон нібито для здійснення дзвінка. Замість цього у мобільному додатку онлайн-банкінгу за допомогою функції відновлення паролю він змінював фінансовий номер потерпілих на власний. Після чого отримував смс-повідомлення від банку вже на свій номер. Таким чином зловмисник отримував доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Надалі фігурант, володіючи конфіденційними даними власників цих облікових записів, оформлював онлайн-кредити від різних установ.

"У помешканні фігуранта кіберполіція провела обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та "чорнові" записи", - повідомляють у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали особу, яка підозрюється у присвоєнні 600 тисяч гривень "ПриватБанку".

Також поліцейські розкрили нову схему шахрайства, згідно з якою зловмисники телефонують своїм жертвам як представники оператора і просять назвати по три останні номери на які і з яких телефонували, а потім виготовляють нові сім-карти, за допомогою який списують гроші з банківських карток.