Полиция задержала подозреваемого в присвоении 600 тыс. гривен Приватбанка

Иллюстративное фото (Виталий Носач,РбК-Украина)

Подозреваемый снимал деньги с помощью поддельных карточек

Правоохранители задержали подозреваемого в присвоении 600 тысяч гривен "ПриватБанка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины задержано и сообщено о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

"Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами, вероятно, путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карт, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители разоблачили группу мошенников, которые, прикрываясь якобы связями с президентом Владимиром Зеленским, требовали более 4 млн долларов за назначение председателей Житомирской и Николаевской ОГА.

Также в Киеве разоблачили мошенников, которые пообещали за 1,5 млн евро содействие в получении мандата народного депутата. Задержаны также прикрывались якобы связями во власти.