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В Волынской области произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Новости » Происшествия    25.09.2019 - 16:23
В Волынской области произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы
Фото: на месте ДТП в Волынской области (vl.npu.gov.ua)

Два человека погибли и 6 пострадали

Во вторник, 24 сентября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Волынской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, около 13:00 вблизи села Годовичи произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, грузовики DAF XF и легкового автомобиля Volvo. Грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом, который перед этим столкнулся с легковым автомобилем, который приостановился из-за плохой видимости от задымления в результате сжигания стерни на поле.

Как сообщается, в результате аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса - мужчины в возрасте 39 и 58 лет. Кроме того, еще пятеро пассажиров микроавтобуса получили травмы. Также травмировалась пассажирка Volvo - 47-летняя иностранка. Трое пострадавших были госпитализированы.

"Полицейские в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса задержали 51-летнего водителя грузовика DAF XF. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц", - отметили в полиции.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 24 сентября в Днепре произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек. Пострадавшие с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями были госпитализированы.

Также сообщалось, что в Донецкой области столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали 10 человек, трое из которых - дети. Водитель транспортного средства на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Opel Vivaro, в результате чего произошло ДТП.

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