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В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 11:38
В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Инцидент произошел на перекрестке улиц Динамо и Запорожское шоссе

В городе Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика и маршрутки, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел во вторник, 24 сентября, в 08:26 на перекрестке улиц Динамо и Запорожское шоссе.

По предварительным данным, одиннадцать пострадавших с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.

На месте ДТП работают следователи и полицейские патрульной полиции. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Андреевка Донецкой области столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали 10 человек, трое из которых - дети. Водитель транспортного средства на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Opel Vivaro, в результате чего произошло ДТП.

Кроме того, в селе Заставье Ровненской области водитель допустил наезд на 14-летнего школьника, в результате чего тот скончался от полученных травм. Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и он находится в изоляторе временного содержания.

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