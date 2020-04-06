В Волынской области полицейский на авто врезался в дерево, есть жертвы

В одном из сел Волынской области полицейский на авто врезался в дерево, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что работник местного отдела полиции, находясь за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

"В результате ДТП правоохранитель и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больниц", - говорится в сообщении.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось о ДТП во Львовской области, в которой погибли двое полицейских.

Кроме того, до этого в Херсоне произошла авария с участием сотрудников полиции, в результате которой пострадали пять человек.