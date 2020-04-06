У Волинській області поліцейський на авто врізався в дерево, є жертви

В одному з сіл Волинської області поліцейський на авто врізався в дерево, в результаті аварії загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що працівник місцевого відділу поліції, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в дерево.

"В результаті ДТП правоохоронець та пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Лейтенанта поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлено до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого загинули дві особи (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ДТП у Львівській області, в якій загинули двоє поліцейських.

Крім того, до цього у Херсоні сталася аварія з участю співробітників поліції, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб.