В Волынской области нанесен ракетный удар по воинской части со стороны Беларуси

Со стороны Беларуси осуществлен еще один ракетный обстрел. На этот раз под удар попала воинская часть вблизи города Владимир в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Волынской ОГА Юрия Погуляйко .

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается. Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена", - заявил Погуляйко.

По его словам, область находится под полным контролем и защитой украинских военных.

"Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон теробороны. Не сомневайтесь, каждый выполняет свои функциональные обязанности. Все работают, чтобы быть готовыми даже к самому худшему сценарию. Ситуация сейчас контролируемая", - добавил губернатор.