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В Волинській области нанесено ракетний удар по військовій частині зі сторони Білорусі

Автор: Наталія Юрченко

Зі сторони Білорусі здійснено ще один ракетний обстріл. Цього разу під удар потрапила військова частина поблизу міста Володимир у Волинській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Волинської ОДА Юрія Погуляйко.

"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимир. Інформація про загиблих встановлюється. Щодо решти території, то ситуація контрольована. Кордон не порушений", - заявив Погуляйко.

За його словами, область знаходиться під повним контролем та захистом українських військових.

"Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки. Всі працюють, аби бути готовими навіть до найгіршого сценарію. Ситуація наразі контрольована", - додав губернатор.

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники збили ворожу ракету, що була запущена з території Білорусі в сторону Києва.

Водночас Володимир Зеленський категорично відмовився проводити переговори з Росією в Гомелі, куди ніби то пробула делегація з РФ.

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