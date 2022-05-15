В Волынской области будут работать пиротехники. Обезвредят боеприпасы

В Луцком районе Волынской области сегодня будут работать пиротехники. Обезвредят устаревшие боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Волынь ".

Обезвреживание произойдет на специальной площадке в период с 16:00 по 17:00 .

Неподалеку от села Березолуки пиротехники обезвредят боеприпасы времен Второй мировой войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 14 мая, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Саперы планируют взорвать ее сегодня.

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