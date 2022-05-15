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В Волынской области будут работать пиротехники. Обезвредят боеприпасы

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Воскресенье 15 мая 2022 15:40
В Волынской области будут работать пиротехники. Обезвредят боеприпасы Фото: в Волынской области предупредили о работе саперов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Луцком районе Волынской области сегодня будут работать пиротехники. Обезвредят устаревшие боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынь".

Неподалеку от села Березолуки пиротехники обезвредят боеприпасы времен Второй мировой войны.

Обезвреживание произойдет на специальной площадке в период с 16:00 по 17:00.

Спасатели призывают местных сохранять спокойствие.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 14 мая, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Саперы планируют взорвать ее сегодня.

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