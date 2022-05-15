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У Волинській області працюватимуть піротехніки. Знешкоджуватимуть боєприпаси

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Неділя 15 травня 2022 15:40
У Волинській області працюватимуть піротехніки. Знешкоджуватимуть боєприпаси Фото: у Волинській області попередили про роботу саперів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Луцькому районі Волинської області сьогодні працюватимуть піротехніки. Знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинь".

Неподалік від села Березолуки піротехніки знешкодять боєприпаси часів Другої світової війни.

Знешкодження відбудеться на спеціальному майданчику у період з 16:00 по 17:00.

Рятувальники закликають місцевих зберігати спокій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 14 травня, на узбережжя Одеси винесло ворожу міну. Сапери планують підірвати її сьогодні.

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