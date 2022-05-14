В Одессе на побережье вынесло мину. Ее планируют взорвать, - ОГА

В Одессе, в результате шторма, к побережью вынесло российскую мину. Завтра, 15 мая, ее взорвут саперы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, в результате шторма, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить другим способом, нашими саперами принято решение подорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра",- заявил Марченко.

Также глава Одесской ОВА, в очередной раз отметил, чтобы гражданские не передвигались по пляжам, поскольку это сейчас опасно.