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Волынских водителей предупредили о пьянстве за рулем: отдадим автомобили ВСУ

Автор: Наталья Скороход

В Волынской области придумали способ соблюдения дисциплины во время войны с Россией. Автомобили водителей, которые позволят себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, будут отдавать вооруженным силам Украины для обороны от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационной центр Волыни.

"Волынской военной администрацией совместно с правоохранительными органами принято решение, что на время действия военного положения у водителей, которые будут пойманы сотрудниками полиции за рулем выпившими, транспортные средства будут изыматься в пользу ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Луцке запретили продажу спиртных напитков 28 февраля из-за войны с Россией. По словам мэра Луцка Игоря Полищука, это необходимо для безопасности горожан во время военного положения.

"В военное время нам нужна дисциплина, порядок и безопасность", - отметил мэр Луцка в своем обращении.

Напомним, что во время военного положения в автомобилях нельзя возить некоторые вещи. Из-за них могут возникнуть проблемы на блок-постах.

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