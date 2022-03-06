Волынских водителей предупредили о пьянстве за рулем: отдадим автомобили ВСУ

"Волынской военной администрацией совместно с правоохранительными органами принято решение, что на время действия военного положения у водителей, которые будут пойманы сотрудниками полиции за рулем выпившими, транспортные средства будут изыматься в пользу ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Луцке запретили продажу спиртных напитков 28 февраля из-за войны с Россией. По словам мэра Луцка Игоря Полищука, это необходимо для безопасности горожан во время военного положения.

"В военное время нам нужна дисциплина, порядок и безопасность", - отметил мэр Луцка в своем обращении.