Военное положение: что можно и что нельзя возить в автомобиле гражданским лицам

Набор самых необходимых вещей у каждого водителя свой, но есть определенный целесообразный минимум, который следует с собой возить. Особенно это актуально в период действия военного положения. А вот некоторых предметов в автомобиле быть не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание T1.UA

Что нужно иметь в автомобиле в военное время

Необходимый набор для людей

Одеяло на случай задержки в пути

Аптечка с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины)

Вода из расчета 1–3 л на человека

Зарядки для телефонов, включая питание от розеток автомобиля

Фонарик на случай задержки или ремонта в пути

Необходимый набор для автомобиля

Запас горючего в канистре

Полноценное запасное колесо, а лучше – два. Покрытие дорог может быть повреждено или засорено острыми обломками, из-за большой вероятности повредить шины.

Туристическая лопата – например, на случай застревания машины при объезде по проселкам; она может стать оружием при защите от мародеров.

Если машина не новая, не помешает небольшой запас рабочих жидкостей – антифриза, масла, тормозной жидкости.

Прочный буксирный трос. Очень желательно, чтобы это был действительно крепкий трос. Ведь если вас будет тянуть посторонняя машина, нет гарантий, что ее водитель имеет достаточно умения и усердия, чтобы не порвать дешевый китайский шнурок, который мы часто возим в багажнике под видом троса.

Что нельзя иметь в автомобиле в военное время

Однако есть определенные вещи, которые наоборот нежелательно иметь в гражданском автомобиле, эксплуатируемом в условиях военного положения. Одно из реальных препятствий при передвижении на автомобиле в период военного положения – проверки на дорогах.

Не стоит возить оружие, если вы не военный и не имеете стойких навыков его использования. Особенно если оно не зарегистрировано.

Слишком большой нож или нож с признаками боевого – длиной более 8–9 см, толщиной более 2,5 мм и с характерной канавкой на лезвии. Он может вызвать чрезмерное внимание к вам со стороны представителей силовых структур в случае осмотра машины на блокпостах.

Нехорошо, если где-то в багажнике заваляется любой военный атрибут – гильза (даже от охотничьего патрона), тактические перчатки, ботинки-берцы, фляга "из военторга" и т.д.

Сумки и рюкзаки в багажнике тоже не должны быть военного типа (так называемые тактические) – это тоже может вызвать подозрения в вашей принадлежности к какому-либо войску. Это же касается одежды.

Горючее или другую горючую жидкость в стеклянной или непрочной таре. При возможных резких перестроениях машины такая "упаковка" может повредиться, горючее пролиться и стать причиной большого пожара.

Напомним, что российская крылатая ракета уничтожила дилерский центр BMW в Николаеве. Персонала в момент взрыва на рабочих местах не было.