Волинських водіїв попередили про пияцтво за кермом: віддамо автомобілі ЗСУ

"Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийнято рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть спіймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у Луцьку заборонили продаж спиртних напоїв 28 лютого через війну з Росією. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, це необхідно для безпеки городян під час воєнного стану.

"У воєнний час нам потрібна дисципліна, порядок і безпека", - зазначив мер Луцька у своєму зверненні.