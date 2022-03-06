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Волинських водіїв попередили про пияцтво за кермом: віддамо автомобілі ЗСУ

Автор: Наталья Скороход

У Волинській області придумали спосіб дотримання дисципліни під час війни з Росією. Автомобілі водіїв, які дозволять собі сісти за кермо в нетверезому стані, будуть віддавати Збройним силам України для оборони від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний центр Волині.

"Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийнято рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть спіймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у Луцьку заборонили продаж спиртних напоїв 28 лютого через війну з Росією. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, це необхідно для безпеки городян під час воєнного стану.

"У воєнний час нам потрібна дисципліна, порядок і безпека", - зазначив мер Луцька у своєму зверненні.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в автомобілях не можна возити деякі речі. Через них можуть виникнути проблеми на блок-постах.

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