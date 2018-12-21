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На Волыни запретили использование русскоязычного культурного продукта

Новости » Общество    21.12.2018 - 04:17
На Волыни запретили использование русскоязычного культурного продукта
Фото: санкции против РФ (УНИАН)

Депутаты Волыньрады поддержали проект решения о моратории

Областная рада решила установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынь online".

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения.

Как сообщается, решение было принято с целью избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, а также для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и "преодоления последствий длительной языковой русификации".

Председателю Волынской ОГА Александру Савченко поручили принять меры по созданию рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц относительно моратория.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря продолжил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

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