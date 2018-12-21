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На Волині заборонили використання російськомовного культурного продукту

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 04:17
На Волині заборонили використання російськомовного культурного продукту
Фото: санкції проти РФ (УНІАН)

Депутати Волиньради підтримали проект рішення про мораторій

Обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Волинської області до моменту повного припинення окупації території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинь online".

Також депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області ухвалити аналогічні рішення.

Як повідомляється, рішення було прийнято з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а таклж задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та "подолання наслідків тривалої мовної русифікації".

Голові Волинської ОДА Олександру Савченку доручили вжити заходів щодо створення робочої групи з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних і юридичних осіб щодо мораторію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня продовжив заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації.

З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети. З минулого року до переліку заборонених товарів увійшли також сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.

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