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Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів

Новини » Політика    18.12.2018 - 12:19
Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ембарго на російські товари продовжується ще на рік

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня продовжив заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, прийнято зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147, згідно з якими дія заборони на ввезення товарів з Росії продовжується до 31 грудня 2019 року включно.

Зазначимо, з 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети. З минулого року до переліку заборонених товарів увійшли також сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.

Передбачається, що продовження заборони сприятиме економічній протидії Російської Федерації.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує Раді національної безпеки і оборони розширити санкції проти Росії. Мова йде про нові санкції проти російських компаній.

Зазначимо, цього тижня посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

 

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