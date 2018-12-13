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Кабмін пропонує РНБО розширити санкції проти Росії

Новини » Політика    13.12.2018 - 17:14
Кабмін пропонує РНБО розширити санкції проти Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пропозиції внесуть на розгляд РНБО протягом місяця

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) розширити санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані на урядовому порталі документи.

У розпорядженні йдеться, що у зв'язку з агресією РФ проти України і фінансуванням терористичної діяльності прийнято рішення схвалити та внести на розгляд РНБО України пропозиції щодо застосування нових трирічних санкцій проти компаній з Росії.

"Внести у місячний строк питання про розгляд пропозиції про застосування до юридичних осіб, зазначених у додатку (для службового користування) до цього розпорядження, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше видання Euractiv повідомило, що на цьому саміті ЄС не плануються нові санкції проти Російської Федерації.

Сьогодні в Брюсселі президент Петро Порошенко заявив, що російським судам можуть заборонити заходити в порти США.

 

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРНБОСанкції
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